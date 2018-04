Door: BV

D

e Maserati GT Coupé volgt de 3200GT op. Die wordt afgevoerd omdat Maserati terug voet op Amerikaanse bodem wil krijgen. De uitstoot van de 3.2l bi-turbomotor lag echter te hoog waardoor die in de VS niet gehomologeerd zou geraken. De 4244cc krachtbron die voor het eerst in de Maserati Spider te vinden was en binnenkort ook bij Ferrari zal debuteren (Ferrari is eigenaar van Maserati) voldoet wel aan de norm. De cilinders in die motor liggen in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar en elke cilinderrij heeft dubbele bovenliggende nokkenassen (dus 4 in het totaal). Het maximale vermogen bedraagt 390pk bij 7.000t/min. en de trekkracht loopt op tot 451Nm bij 4500t./min. Schakelen doe je met 6 versnellingen. Handmatig of met de supersnel schakelende elektronisch gestuurde Cambiocorsa automaat. Een adaptieve ophanging (Skyhook) is een optie.

Ook het design van de 3200GT werd aangepast. Aan de achterzijde maakten de futuristische lichtbalkjes met diodes plaats voor klassiekere lichtblokken zoals die ook al de Spyder sieren. Ontwerpstudio Italdesign hertekende de snuit omdat de grotere krachtbron anders niet onder de kap paste. De extra nerven zorgen voor een gespierder uiterlijk. Ook binnenin veranderden wat details en er is wat meer hoofd- en beenruimte.