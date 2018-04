Morgan 8 is succes

Door: BV

D

e Britse sportwagenbouwer Morgan stelde op het Salon van Frankfurt de Morgan 8 voor. Een lichtgewicht (om en bij 1.000kg) tweepersoons roadster met een aluminium chassis en houten componenten. Met een 4,4l V8 BMW-krachtbron van 286pk onder de kap haalt die 100km/u op de teller in minder dan 5sec en ligt een topsnelheid van 260km/u binnen het bereik. De Morgan 8 is het eerste volledig nieuwe model dat de ambachtelijke autobouwer commercialiseert in meer dan 60 jaar tijd.

De firma uit Malvern, Worcestershire in de UK bouwt de Morgan 8 volledig naar de wensen van de klant. Het Connolly-leder is in 40 tinten te verkrijgen en voor de kleur van de koets kan je uit meer dan 30.000 (dertigduizend!!) kleuren kiezen. Elke Morgan is handgebouwd en met reeds meer dan 600 bestellingen voor het nieuwe type was de wachttijd opgelopen tot meer dan 7 jaar. Dat was te lang en de firma investeerde daarom in een nieuwe lakinstallatie. Daardoor zou de leveringstermijn terug moeten vallen naar 2 jaar. Morgan wil wel benadrukken dat in het gehele productieproces nog steeds niet één robot betrokken is.