Door: BV

et belangrijke Britse automagazine “What Car?” koos onlangs de “Executive Car of the Year”. De Saab 9-5 haalde het daarin onder andere van zijn Duitse concurrenten.

De jury loofde de prestaties van de turbomotor van de Saab 9-5 2.0t SE en het comfortniveau dat met de lange reistijden van de executives uitstekend moest zijn. De Saab kreeg ook een uitstekende beoordeling van het interieur en bleek voor een competitieve prijs rijkelijk uitgerust te zijn.