Dit is de nieuwe Seat Ibiza

eat wil met deze volledig nieuwe Ibiza mikken op een leidersplaats binnen zijn segment. De nieuwe lijn gaf de ontwerpers bovendien de mogelijkheid de sportieve eigenschappen van Seat binnen de VAG-groep ten volle te benadrukken. De nieuwkomer, die op 5 december op de Motorshow in Bologna gepresenteerd zal worden, heeft een hogere gordellijn en een sterk uitgewerkt wigprofiel in de flank. De lichtunits vooraan behouden het heldere afdekglas van de laatste Ibiza-generatie, maar de ontwerpers tekenden de lichtblok nu (behalve bij de basisversie) met verschillende optieken. Achteraan wordt gebroken met het zuivere functionele ontwerp van zijn voorganger en vinden we grote langgerekte lichtblokken, met ronde optieken en sportieve stijlkenmerken zoals een aluminiumkleurige omlijsting van de verschillende onderdelen. Een achterspoiler bovenaan de achterruit zorgt als vanouds voor de finishing touch.

De nieuweling ziet er weliswaar compact uit, toch groeide hij ten opzichte van het vorige model. De Ibiza is nu 3,95m lang, 7,7cm meer dan zijn voorganger. In de hoogte groeide hij net geen 2cm, waardoor hij nu 1,44m hoog is, en met een totale breedte van 1,77m groeide het nieuwe model ook daar 5,6cm. De wielbasis bedraagt 2,46m. Daardoor hebben de passagiers achteraan nu 6cm meer beenruimte en groeide de koffer tot 267l.

Ook het interieur is volledig vernieuwd. De nieuwe cockpit ademt volgens Seat de sfeer van een competitiewagen. Achter het nieuwe dashboard, dat in de vorm van de wijzerplaten en de verluchtingsroosters verwijst naar de nieuwe opvallende stijlkenmerken van de buitenzijde, neem je voortaan plaats in een volledig aanpasbare bestuurderszetel. Het stuurwiel is nu ook in de hoogte en de diepte verstelbaar. In de sportversies krijgen alle inzittenden Ő dus ook achteraan Ő kuipzetels.

Het chassis en de afstelling van de ophangingscomponenten werden door Seat onder handen genomen. De processorgestuurde elektrohydraulische stuurbekrachtiging past de graad van bekrachtiging aan op basis van de snelheid, de positie van de wielen én de snelheid waarmee aan het stuur gedraaid wordt. Daardoor stuurt de nieuwe Ibiza scherper en preciezer en krijgt de bestuurder meer feedback.

De Ibiza komt er in 6 motorisaties: 3 benzines en 3 diesels. Bij de benzines is er keuze uit een aluminium 1.2l driecilinder - voor het eerst terug te vinden in een Seat Ő van 64pk (bij 5.400t/min.) en twee 1.4l viercilinders van 75pk (bij 5.000t/min) en 100pk (bij 6.000t/min.). De 1.4 van 75pk kan gekoppeld worden aan een automaat.

Bij de diesels opent de 1.9Sdi van 64pk (bij 4.000t/min.) het rijtje, gevolgd door een 1.9TDI van 100pk (bij 4.000t/min). De nieuwe topdiesel wordt de 1.9TDI met 130pk (bij 4.000t/min) en 320Nm (bij 1.900t/min.). Daarmee haalt de Seat een top van 207km/u en spurt hij naar 100km/u in 9,4sec. De snelste benzine (1.4 100pk) houdt het voor bekeken bij 191km/u en kan niet in minder dan 11,2sec naar 100. De 130pk diesel wordt gekoppeld aan een zesbak.

Seat zal de nieuwe Ibiza commercialiseren in 3 uitvoeringen: Stella (de basisuitvoering), Sport (met een sportieve aankleding) en Signo (de luxueuzere variant). In België worden dat dan de minder fantasierijke benamingen: Comfort, Sport en Luxe. Als alles goed gaat staat de Ibiza half 2002 bij de dealer.