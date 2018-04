Renault Kangoo Express nu ook met 4x4

Door: BV

e bestelwagenversie van de Kangoo, die in 1997 werd gelanceerd, is zowel in België als in Europa de best verkopende in zijn segment. Renault overklast daarmee de Berlingo die telkens de tweede plaats bezet. Om die leiderspositie te kunnen behouden, voeren de Fransen enkele wijzigingen in het bestelwagengamma door.

Naast de 1.2 16v en 1.6 16v, die al deze zomer werden gelanceerd, krijgt de bestelwagen nu ook een aangenamer interieur met een 2 kleurig dashboard, nieuwe bekledingen en een meer geluiddempend materiaal. De veiligheid gaat er op vooruit door de plaatsing van grotere remschijven (nu 259mm tegen 238mm vroeger) en het optionele ABS met EBD kan nu ook met een remhulpsysteem (dat bij noodstops de maximale remkracht geeft tot de bestuurder het rempedaal volledig heeft losgelaten) aangevuld worden. Verder is de Kangoo uitgerust met een frontale airbag (die voor de passagier is in optie), gordelspanners en spankrachtbegrenzers. Bij de aankoop kan vanaf nu geopteerd worden voor een centrale deurvergrendeling die vanaf 7km/u de deuren vergrendelt.

Om een beetje uniformiteit in het gamma te houden, neemt de Kangoo Express vanaf nu ook de benaming van de rest van Renaults’ bedrijfsvoertuigen over. We hebben het dus voortaan over RL Comfort, RN Grand Comfort of Grand Volume RL Grand Comfort. De langere versie kan met 5 zitplaatsen uitgerust worden en dat is nieuw. Als klap op de vuurpijl commercialiseert Renault van de Kangoo 4x4, die al als personenwagen verkrijgbaar is, nu ook een bestelwagenvariant. Die brengt als ‘Confort’ of ‘Grand-Confort’ minstens 525kg vracht naar moeilijk te bereiken plaatsen. De krachtbron van dienst is de 1.9dCi met 80pk.