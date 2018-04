Door: BV

e nieuwe Range-Rover is er. Hoewel deze versie uiterlijk nog heel wat verwantschap vertoont met het vorige design, is er toch meer aan de hand. Deze Range is immers breder, langer en hoger dan zijn voorganger terwijl hij toch een sportievere uitstraling kreeg en lager tegen de grond lijkt te liggen. Dat wijst op een andere proportionering van het ontwerp en dat is meer dan een gewone facelift. Als je daarbij nog weet dat de nieuweling geen enkel koetswerkelement zal overnemen van zijn intussen 7 jaar oude voorganger, zijn we zeker dat ze bij Ford (dat eigenaar is van Land-Rover) meer hebben gedaan dan wat oplapwerk. Land-Rover beweert dan ook dat de luxe-4x4 een comfortniveau zal kunnen bieden dat kan wedijveren met de beste limousines op de mark terwijl de terreincapaciteiten nog verbeterden.

De nieuwe Range-Rover zal een elektronisch gestuurde ophanging hebben die de demping en rijhoogte continu aanpast aan de omstandigheden en met een hele reeks elektronische veiligheidsvoorzieningen uitgerust zijn. Binnenin breekt het design radicaal met wat we van Land-Rover gewend zijn en voor het eerst is er ook hier sprake van zeer geavanceerde elektronica. Zowel binnen- als buiten zijn de invloeden van BMW, de vorige eigenaar van Land-Rover, duidelijk aanwezig, maar ook nieuwe eigenaar Ford drukte zijn stempel op het geheel.

Onder de kap zal een 3l turbodiesel en een 4.4 V8 benzine liggen. Terwijl het gewicht ten opzichte van de vorige versie (die al meer dan 2 ton woog) nog toenam, zou het verbruik toch met ongeveer 10% kunnen dalen.

De officiële voorstelling is op het Salon van Detroit, in januari 2002 voorzien, en de nieuwe Range-Rover zou al een maand later in de eerste showrooms kunnen staan.