Peugeot 206 met multiplex

a de 607 en de 307 krijgt nu ook de 206 een multiplexstructuur. Die techniek maakt een gesofisticeerd beheer van de elektrische systemen in een wagen mogelijk. De compacte Peugeot kan vanaf nu dus ook van die mogelijkheden profiteren.

De 206-jes die vanaf nu de fabriek uit rijden met een 1.6 16v, 2.0 16v of 2.0 HDI-motor krijgen een boordcomputer mee. Daarop kan je zaken als verbruik, gemiddeld verbruik en gemiddelde snelheid opvragen.

Ook de veiligheid gaat er op vooruit. De frontale airbags op de 206 zijn voortaan van het adaptieve type. De opblaasdruk en ?snelheid van de frontale airbags worden daarbij aangepast aan hevigheid van de botsing. Zo worden kleine verwondingen, die kunnen voor komen bij het nodeloos hard opblazen van de airbags, vermeden. De passagiersairbag heeft nog steeds een inhoud van 90l, de bestuurdersairbag werd 15l groter en heeft nu 60l inhoud.

Peugeot bundelde de mistlichten, de automatische ontsteking van de dimlichten en de automatische ruitenwisser in een zichtbaarheids-pack dat als optie zal aangeboden worden. De top van het gamma zal het pack met licht- en regensensor achter de voorruit in de lijst met standaarduitrusting vinden. Maar de techniek heeft nog meer voordelen: zo kan de info die normaal op het radiodisplay staat voortaan op een centraal geplaatst scherm weergegeven worden, krijgen de lichten een follow-me-home functie, kan je het oliepeil op het dashboard aflezen en verhindert multiplex een ontlading van de batterij als de wagensleutel in de contactstand staat.