Toyota Pod is beestige concept

Toyota zag daar blijkbaar iets in, en samen met Sony ontwikkelden ze de Pod. Een auto van 3,93m lang, 1,86m hoog en 1,8m breed die meer moet zijn dan een gebruiksobject. In de eigenaardige vormgeving van de voorzijde zitten bijvoorbeeld verschillende rijen LEDs. Die stellen zaken voor als mond, neus, wenkbrauwen (je ziet het al komenij), de koplampen zijn vanzelfsprekend de ogen.

De Pod is uitgerust met een aantal geavanceerde sensoren die bijvoorbeeld de hartslag en de zweetproductie van de bestuurder kunnen meten. De concept car reageert op die gegevens. Als de eigenaar naar de wagen loopt, zal een lichtbalk in de vorm van een lachende mond hem verwelkomen. Is de bestuurder gehaast, dan probeert de Pod hem alvast wat te ontspannen door rustgevende muziek op te zetten. Maar ook de bestuurder moet zorg dragen voor zijn auto: niet te bruusk remmen bijvoorbeeld, want dan wordt de anders amberkleurige verlichting rood en is Podje kwaadij

In de serie ‘special effects’ heeft de auto ook nog de mogelijkheid om de rijhoogte en de hoek van het wiel te variëren, zo kan ie Őom maar iets te zeggen- wat heen en weer staan wiegenij Het ding kan zelfs met de antenne wapperen. Toch nog even zeggen dat de Pod plaats biedt aan 4 personen, en aangedreven wordt door een 1.5l viercilinder in lijn. Wie meteen al begint te smelten bij de idee moeten we teleurstellen, serieproductie is niet voor morgen.