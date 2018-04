Toyota FXS Roadster

Door: BV

e laatste superwagen die Toyota onder die merknaam commercialiseerde was de Supra. Sinds dan is het stil, maar op de stand van de constructeur in Tokyo viel toch al hoopgevend nieuws te rapen. Toyota stelt er immers de FXS voor. Dat is een roadster van 4,15m lang, 1,87m breed en 1,11m hoog, gebouwd op dezelfde basis als de Lexus SC430.

Net als bij de Lexus is er plaats voor 2 personen en komt het vermogen van een 4,3l V8. De SC430 heeft daarmee 286pk onder de kap en koppelt dat vermogen aan een vijftrapsautomaat. De FXS puurt 400pk (bij 8000t/min) uit hetzelfde blok en krijgt een handgeschakelde sequentiële zesbak tussen de motor en de aangedreven achterwielen.

Om het imago van Toyota wat op te krikken, overwegen de Japanners tegen ten vroegste 2003 een derivaat van de FXS te commercialiseren. Wordt vervolgdij