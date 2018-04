Nissan GTR concept car licht tip van de sluier

Door: BV

D

e GTR-badge van Nissan is momenteel verbonden aan de krachtigste versie van de Skyline, en daar lijkt de constructeur van af te willen. In Tokyo, waar de Fairlady-Z op de Nissan-stand met het gros van de aandacht gaat lopen, staat ook een prototype van de wat de nieuwe GTR zou worden als de Skyline binnen 2 jaar vervangen wordt. Een apart model met GT-allures en afmetingen, eerder dan een opgepepte versie van een bestaand model.

Geheimzinnigheid alom over wat onder de kap zou liggen, al wordt er wat gespeculeerd over een bi-turbo V8. De krachtbron zal naar alle waarschijnlijkheid nog steeds de 4 wielen aandrijven, zoals nu het geval is.

Nog een opvallend detail is dat het stuur in de concept car links staat. Terwijl de huidige Skyline enkel met het stuur rechts (voor de thuismarkt, en Őin beperkte mate- de UK) wordt gebouwd. Nissan geeft daarmee aan dat het van plan is de GTR over de hele wereld te commercialiseren.