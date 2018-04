Isuzu ZEN concept car

Door: BV

okyo is het Génève van de Aziatische constructeurs en dat vertaalt zich in een karrenvracht prototypes. Die zullen lang niet allemaal hun weg naar de klant vinden. Wat Isuzu presenteert als ZEN zal nooit de wegen sieren, maar dat wil niet zeggen dat we sommige karakteristieken niet zullen terugvinden in de toekomstige realisaties van het merk.

De tweevolumewagen moet de kwaliteiten van een SUV combineren met een maximale flexibiliteit en quasi huiselijk comfort. Een 3.0l DOHC V6 24v dieselmotor met directe injectie (van het type Common Rail) brengt via een viertrapsautomaat het vermogen over op de vier aangedreven wielen. In het interieur is het al moduleerbaarheid dat de klok slaat. Je kan je vanzelfsprekend van alle 4 de zitplaatsen ontdoen, maar ook het stuurwiel en de versnellingbak kunnen weggeklapt wordenij Dan wordt je 4,48m lange, 1,98m hoge en 1,9 brede SUV een lege ruimte die je naar believen kan inrichten. Als kantoor bijvoorbeeld.