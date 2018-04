Mazda RX-8 zo goed als klaar

Door: BV

et Salon van Tokyo 2001, in het thuisland van de constructeur, heeft intussen de deuren geopend. Behalve de Mazda 6, die de 626 opvolgt, presenteren de Japanners daar ook de ‘zo goed als definitieve’ versie van de RX-8. Die stond nog als prototype te pronken op het Salon van Frankfurt en zal in 2003 gelanceerd worden. Met de RX-8 wil Mazda voortbouwen op de eens legendarische RX-7 en het sportieve succes van de MX-5.

De RX-8 wordt een sportwagen met ruim plaats voor 4 personen, 300l kofferruimte en zuivere rasprestaties. Die prestaties staan op rekening van een gloednieuwe 1.3l wankelmotor. Die produceert maar liefst 247pk en 220Nm. Daarmee spurt de RX-8 in minder dan 6 seconden naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt meer dan 240km/u. Deze krachtbron is de eerste van een nieuwe generatie ‘RENESIS’ wankelmotoren. Die zouden volgens Mazda schoner, zuiniger en ook Ődoor de luchtinlaten en het inlaatspruitstuk te hertekenen- compacter zijn. Daardoor kon de snuit zeer laag gehouden worden, wat positieve gevolgen heeft voor de lijn (die aldus Mazda moet doen denken aan een jachtvliegtuig) en het zwaartepunt. Omdat de nieuwe motor minder plaats inneemt, kon hij ook op een betere plaats ingebouwd worden. De RX-8 kan dus prat gaan op een 50/50 gewichtsverdeling. Een zesbak (handgeschakeld of automaat) brengt het vermogen op de aangedreven achterwielen over.

De meest opvallende nieuwigheid van de RX-8 zullen ongetwijfeld de deuren zijn. De RX-8 heeft immers Őnet als de prototypes- nog steeds deuren die tegengesteld openen. De voorste portieren openen dus ‘gewoon’ naar voren, en de kleinere achterste portieren openen naar achter. Door het weglaten van de B-stijl zouden de achterste passagiers dan zeer gemakkelijk kunnen instappen.