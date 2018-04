Snelste Mini ooit staat in Tokyo

Door: BV

D

e BMW Group onthult op de Tokyo Motorshow, die van 27 oktober tot 7 november loopt, de snelste Mini aller tijden. Hij heet Mini Cooper S en rijdt rond met dezelfde 1.6 liter motor uit de Mini One en de Mini Cooper. Nu ja, dezelfdeij BMW verstevigde tal van onderdelen (nokkenas, de zuigers, kleppenkoeler,ij) om aan het meervermogen en de hogere thermische belasting te weerstaan. Tevens kreeg het motormanagementsysteem een nieuwe afstelling en daalde de compressieverhouding tot 8,3:1 (10,6:1 voor de Mini Cooper). Het motorblok ontwikkelt zo maar eventjes 163pk dankzij het gebruik van een compressor en tussenkoeler. Daarbij komt dat minstens 80% van het koppel beschikbaar is tussen 2.500 en 6.500t/min, bij 4.000t/min piekt het met 210Nm. De Cooper S weegt 1.140kg en is tot knappe GTI-prestaties in staat. Hij spurt in 7,4 seconden tot 100km/h en versnelt door tot 218km/h. Hernemingen vormen eveneens geen probleem (6,9sec van 80 tot 120km/h in vierde en 8,9sec voor dezelfde herneming in vijfde) en wie er toch niet van onder de indruk is, kan terugschakelen met de sportief gespreide zesversnellingsbak.

De nieuwkomer staat op een nog sportiever afgesteld ‘Plus’-onderstel. Dat wil zeggen dat de Cooper S stugger is afgeveerd en dat de diameter van de anti-rolstangen vergrootte. ABS met remkrachtverdeler, ASC-T anti-spincontrole en RPA bandenspannigscontrole zijn standaard. Voor het stabiliteitscontrolesysteem (DSC) zullen we moeten bijbetalen.

De Cooper S is uiterlijk herkenbaar aan de volledig in koetswerkkleur uitgevoerde bumpers, de spoiler op de kofferklep, een luchtinlaat op de motorkap, de op klank getunede en verchroomde dubbele centraal geplaatste uitlaat, 16duims alu wielen met run flat banden en een verchroomde tankdop. In het interieur zijn het vooral de aluminium inlegjes, de sportstoelen en de met leder beklede pook en stuurvelg die opvallen. Tegen meerprijs rust je de Mini Cooper S uit met een gecombineerd leder/stof bekleed interieur.

Voor de tweede helft van het nieuwe jaar zal de sportiefste Mini bij onze dealers verschijnen. Over een exacte prijs kregen we nog geen gegevens.