Mazda 6 volgt 626 op

olgende week stelt Mazda op eigen bodem, op het Salon van Tokyo, de opvolger van de 626 voor. De nieuwe grote middenklasser zal voortaan als Mazda 6 door het leven gaan. De auto zal net voor de zomer van volgend jaar Europa aandoen. Eerst komt de vierdeurs, maar Mazda heeft natuurlijk ook een populairdere vijfdeurs in de planning staan. Die zal een paar maanden later komen, samen met break die bij Mazda Wagon heet. Deze laatste zal, net zoals Opel dat zal doen met de nieuwe Vectra, veeleer een extra ruime vijfdeurs worden dan een traditionele stationwagon.

De 6 breekt met het saaie design van de 626 en zal krachtiger gelijnd zijn, zoals de nieuwe Nissan Primera. Onder de kap debuteren een aantal nieuwe motoren. Daaronder valt de 2.3 liter benzine met variabele inlaatkleppentiming. Hij zal het gamma meer aan de bovenkant afronden met z’n 163pk. Ook de diesels zijn nieuw en worden voor het eerst gevoed met de common rail hogedrukbuis.

Zoals het segment dat vraagt zullen frontale, zijdelingse en gordijnairbags geen probleem meer vormen. Ook een standaard ABS, remkrachtverdeler en andere gebruikelijke veiligheidssystemen zullen in de uitrustinglijst staan. Een bijzondere nieuwigheid, die we ons nog niet helemaal kunnen voorstellen, is de karakuri-achterbank. Karakuri is een Japanse benaming voor een speciaal opwindpoppetje dat in heel wat richtingen kan bewegen. Volgens Mazda zou de achterbank zijn naam niet gestolen hebben. Wordt uiteraard vervolgd met meer gedetailleerde gegevensij