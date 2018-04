Mercedes F400 Carving: tegen 1,28G door de bocht!

Door: BV

aimlerChrysler heeft op de Tokyo Motorshow een gloednieuwe concept staan. De F400 Carving is een open tweezitter waarin alles om ‘het rijden’ zelf gaat. De wagen is voorzien van de modernste snufjes om de actieve veiligheid op een ongekend hoog niveau te tillen. De belangrijkste nieuwigheid in de F400 is dat het camber van de wielen tot 20% kan variëren, al naargelang de rijomstandigheden. Mercedes schoeide de concept met volledig nieuw ontwikkelde banden die in combinatie met het variabele camber tot 30% hogere zijdelingse krachten kunnen verwerken. De F400 kan een maximale dwarsvernelling van 1,28G aan. Wetende dat de betere sportwagens zowat 1G halen, kan Mercedes’ nieuwste paradepaardje dus een pak sneller door de bochten. De skiërs onder ons zullen trouwens de term carving wel herkennen. Dat betekent in de sneeuwsport dat je met moderne ski’s als het ware door de sneeuw snijdt en dus snellere bochten kan nemen.

Stuttgart zal de chassis-technologie verder blijven onderzoeken om het volledige potentieel te ontdekken. Naast een erg hoge bochtenstabiliteit verbeterde de algemene actieve veiligheid middels een verdere ondersteuning van het ESP-systeem. Bovendien heeft de F400 voor vertragingen van 100km/u tot stilstand een vijftal meter minder nodig dan (potentiële) concurrenten.

De F400 pakt tevens uit met een elektronisch gestuurd stuurhuis. Hierbij pikken sensoren de stuurbewegingen van de chauffeur op en geven deze door aan twee microcomputers in het stuurhuis. Het hele elektronische besturingssysteem (letterlijk) werkt zonder mechanische onderdelen. Om de doeltreffendheid van de ophanging ten top te drijven, is het studiemodel uitgerust met een actieve hydropneumatische ophanging die de zachtheid en demping van de wagen continu aan de weg- en rijomstandigheden aanpast.