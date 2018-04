Alfa Romeo 156 GTA en Sportwagon GTA

Door: BV

36 jaar nalfa’s eerste vermeende GTA 'touring car', stelt het merk opnieuw een GTA variant voor. In het tweede deel van de jaren zestig zette de Giulia Sprint GTA enkele prestigieuze prijskampen op zijn naam. Nu is het de beurt aan de 156 GTA en de 156 Sportwagon GTA om betere prestaties, meer rijplezier en een betere handling te bundelen.

De GTA’s worden voorzien van een 250pk sterke 3.2 liter V6 24v, die werd afgeleid van de klassieke 3-liter V6 uit de gewone Alfa’s. De motor kan prima uit de voeten in de hoogste toerentallen, zonder dat een ritje in de stad een nachtmerrie wordt. Om het vermogen en de sportieve ambitie tot een goed einde te brengen, paste Alfa heel wat onderdelen aan. Beide wagens kregen een volledig nieuwe ophanging die uiteraard een specifieke afstelling kreeg. Ook de reminstallatie werd grondig herbeken en een erg direct stuur moet voor flink wat rijplezier zorgen. De nieuwste Alfa pakt uit met mechanische onderdelen die hun roots in de Formule-1 hebben, net als de Selespeed-versnellingsbak waarmee je kan schakelen via de paddles achter het stuur.

De 156 GTA krijgt een bijpassend uiterlijk. Flinke zijschorten en vleugels, zowel vooraan als achteraan zorgen voor een eerste treffende kennismaking. De achterbumper in zijn geheel werd breder en dat heeft een betere luchtstroom tot gevolg. Zo blijft de GTA ook aan de weg gekleefd bij hogere snelheden. De dubbele ovalen uitlaten zijn de kroon op de aanzienlijk gewijzigde achterpartij. De wielkasten worden opgevuld door speciale 17duims wielen die met bandenmaatje 225/45 overweg kunnen.

De eerste nieuwe GTA werd geveild op het internet. Een Japans geneesheer kreeg het exemplaar in handen.