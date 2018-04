De nieuwe Opel Vectra mikt op hoge middenklasse

Door: BV

e commerciële carrière van de Opel Vectra zit er zo goed als op. In maart volgend jaar zal het Duitse merk dan ook de langverwachte opvolger voorstellen. Dat gebeurt in wereldpremière op het Salon van Genève. In afwachting daarvan kunnen we u nu al voor een eerste keer laten kennismaken met de nieuwe Vectra.

Opel’s nieuwe middenklasser richt zich -zoals nu ook heel wat concurrenten doen- naar de bovenkant van het segment. De Vectra werd daarvoor langer, breder en vooral hoger. De nieuweling biedt in de hoogte 52mm meer ruimte, waardoor de zithouding wat rechter en hoger zal zijn. Daarenboven heeft de Vectra een 60mm langere wielbasis, wat een ruimer interieur mogelijk maakt. Verder werd de hele lijn getekend om dat ruime interieur zo min mogelijk in de weg te staan. Getuige daarvan is de terugkerende daklijn ter hoogte van de C-stijl, een beetje zoals in een Astra met vier of vijf deuren en de verschillende Signum-prototypes. Die daklijn is trouwens niet het enige stijlkenmerk dat de Vectra met die proto’s deelt.

Om met de top van het segment te concurreren pakt de Vectra uit met een uitgebreid veiligheidsarsenaal (frontale, zijdelingse en gordijnairbags, het Opel Pedal Release System, verbeterde actieve hoofdsteunen,ij). Opel laat de keuze uit verschillende interieurmaterialen om de Vectra te personaliseren. Een intelligente airco met luchtkwaliteitsensor, communicatie en entertainmenttoebehoren, regensensor, parkeerhulp e.d. zijn ook van de partij.

De Vectra van de derde generatie staat op een gloednieuw onderstel dat volgens een heel andere opvatting is gebouwd. Hij heeft namelijk een elektrohydraulische stuurbekrachiging met een elektronische kenveldsturing en de achteras is voortaan van het multilink-type. Heel wat ophangingselementen worden in aluminium uitgevoerd om het onafgeveerd gewicht te beperken. Door dat gewicht laag te houden verbeterd het rijcomfort en het weggedrag. Deze nieuwe architectuur heet IDS, Interactive Driving System. Een verbeterd ESP-systeem (ESP Plus) zal de actieve veiligheid ondersteunen. Het onderstel zal ook dienst doen voor de nieuwe Saab 9-3.

De eerste Vectra’s zullen worden aangedreven door een 1.8 van 112pk of een 2.2 van 147pk op benzine. Dieselen gebeurt eerst met de 100pk sterke 2-liter of de 2.2 van 125pk. Tenzij je in de optielijst kiest voor de automaat schakel je handmatig. De automaat is nieuw en telt vijf verhoudingen die desgewenst ook handmatig kunnen worden ingeschakeld (tip-shift). Later zal het aanbod motoren en versnellingsbakken aangevuld worden.

We zullen de eerste Vectra’s als vierdeurs door het straatbeeld zien klieven vanaf maart 2002. Later volgen extra koetswerkvarianten. Opel had 800 miljoen veil om de modernste Europese fabriek op zijn naam te hebben. Die fabriek staat in Rüsselheim en start vanaf januari met de productie van de Vectra. De GM-dochter zal er het productieritme gestaag optrekken en heeft nog voldoende uitbreidingspotentieel in het Engelse Ellesmere Port. De fabriek die daar staat onderging een flinke modernisering. Wordt vervolgd...