Vernieuwde Honda CR-V klaar voor Tokyo Motorschow

inds 1995 verkoopt Honda de CR-V op de Japanse markt en sinds een jaar of vijf is de SUV ook in Europa verkrijgbaar. Het model begon stilaan de jaren te dragen en dat is dus het geschikte moment om een facelift in te plannen. Op de Tokyo-motorshow, die deze maand loopt, zal Honda voor het eerst de vernieuwde CR-V tonen. Het nieuwe model zal begin 2002 naar ons komen.

Het Sport Utility Vehicle groeide een beetje in alle richtingen en de uiterlijke kenmerken sluiten nu weer netjes aan bij wat we van de recentere wagens in het segment gewoon zijn. De lichten vallen daarbij eerst op. Zowel vooraan als achteraan zijn de exemplaren wat groter. Ze worden ingekapseld door een lijnenspel dat nu strakker en dynamischer is. Honda profiteerde tevens van de gelegenheid om de interieurruimte functioneler in te richten. Het merk maakt er sinds de komst van de Civic namelijk een sport van om het onderste uit de kan te halen. Concreet wil dat zeggen dat de koffervloer nu 120mm lager ligt en dat resulteert in een laadvolume dat nu minstens 153 liter groter is. Je kan in de nieuwe CR-V 527 tot 952 liter bagage laden. Honda is er ook trots op te kunnen zeggen in de laadruimte zelfs plaats is voor twee 26-inch mountainbikes. Ook de passagiers en de chauffeur zullen voortaan over extra ruimte beschikken. Om het ruimtegevoel in het interieur nog meer te benadrukken verplaatste Honda de handrem naar het dashboard en bij de versies met automaat zit ook de versnellingshendel daar.

Honda deelt mee dat de CR-V veiliger is geworden. De koets werd stijver en met zelf ontwikkelde botsproeven voorspelt de constructeur dat de CR-V op de volgende Euro NCAP-testen vier sterren zal halen. Door het gebruik van zachte en voetgangervriendelijke onderdelen hoopt Honda op 3 sterren bij ongelukken met voetgangers, net als de Civic.

De CR-V krijgt de nieuwe 2-liter DOHC i-VTEC van 150pk onder de kap. Die behoort tot Honda’s recente i-Series motorenfamilie. Standaard krijg je die motor met een handgeschakelde vijfbak. Je CR-V spurt dan in net geen 10 seconden tot 100km/h. Het brandstofverbruik blijft volgens de norm beperkt tot 9 liter per 100km. 192Nm is voldoende om tijdens de hernemingen niet te ontgoochelen. In optie kan je kiezen voor een viertrapsautomaat met Grade Logic-control. Tot slot delen we nog mee dat het model, net als vroeger trouwens, over het Real Time 4WD-systeem beschikt. Dat zorgt ervoor dat de vier wielen enkel worden aangedreven wanneer de omstandigheden ernaar vragen. De omschakeling gebeurt dan helemaal automatisch en in 'real time' (direct dus).