ij Mazda rolde de afgelopen maand heel wat prestatiegeil materiaal uit de R&D-afdeling. De constructeur pakte in Frankfurt namelijk uit met enkele concept cars, een Mazda MX-5 MPS en een 323 MPS. MPS staat voor Mazda Performance Series en dat betekent voor beide modellen ook meer rijplezier. Vooral bij de MX-5 kan dat voor heel wat emoties zorgen, want rijplezier was er reeds het sleutelwoord vanaf de tekentafel.

De MX-5 MPS krijgt een 1930cc grote motor van 200pk en 196Nm onder de gewelfde kap. De manuele zesbak leidt het vermogen naar de achterwielen. Om met die extra kracht overweg te kunnen kreeg de MPS een aangepaste (regelbare) ophanging en nieuwe bredere banden op 17” wielen. Bij meer flitsende prestaties horen natuurlijk ook krachtigere remmen. De schijven groeiden dan ook tot 314mm diameter. Mazda nam de gelegenheid ten baat om 3,92m lange roadster van een betere stroomlijn te voorzien. De MX-5 MPS dankt die betere luchtstroom aan een hertekende bumperset. Vooraan gaat de bumper dan gepaard met een betere motorkoeling, en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Omdat deze MPS versie sneller gaat, zorgt een ‘lipje’ op de koffer voor meer downforce bij hogere snelheden.

Mazda’s compacte middenklasser had eveneens recht op een vitaminekuur. De 323 sedan krijgt een wat omvangrijker smoelwerk, zijschorten en een stevige achterspoiler om de dynamische spirit te benadrukken. Krachtbron van dienst is een 2-liter van 150 paarden. Die is direct afgeleid van de standaard tweeliter die 130pk telt. Mazda dacht voor het eerst aan het concept van compacte sportieve wagens sinds het Amerikaans enthousiasme voor dit segment de hoogte in ging. Bovendien hebben die sportievelingen voldoende potentieel om ook op Europese en Japanse bodem aan te slaan.