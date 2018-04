Volkswagen Passat CM² kijkt in de toekomst

Door: BV

m op het afgelopen Salon van Frankfurt extra volk te lokken, bouwde VW een Passat Car Multimedia. Het is een studiemodel dat zoveel mogelijk van de hedendaagse technologische snufjes bij elkaar stopt en op die manier een mogelijk beeld van de toekomst geeft.

De Passat CM² krijgt de titel van Mobile Office. In dit mobiele kantoor ben je continu verbonden met het internet, je PC op het werk en je PDA, dankzij de recentste ontwikkelingen op het gebied van telefonie. Het versturen en ontvangen van mails vormt daarbij geen probleem. De installatie werd voorbereid op de hele rits van handenvrije en stemgestuurde acties en als het systeem toch iets niet verstaat kan je de betreffende functies activeren door middel van de touch screens.

Wie al dat werken in de auto toch maar niets vindt, kan terecht bij het DVD-systeem. Je kan daarbij een filmpje bekijken zonder de anderen te storen dankzij de speciaal ontwikkelde 'neckphone'. De schermen werden weggewerkt in de hoofdsteunen van de voorstoelen. De passagier vooraan kijkt op een monitor die bij niet-gebruik in het dashboard wegglijdt. De multimedia installatie telt meer dan 100 van die handige functies. Toepassingen met digitale video (Digital Video Broadcasting, DVB-T) en digitale radio (Digital Audio Broadcasting, DAB) zijn gepland voor de nabije toekomst en worden momenteel uitgebreid getest.

Vanzelfsprekend is de CM² ook uitgerust met een geavanceerd navigatiesysteem. Dat systeem houdt, behalve met de verkeersinformatie, ook rekening met de ‘gezondheidstoestand’ van de wagen. Zo loodst het systeem je bijvoorbeeld naar het dichtstbijzijnde VW Service Center wanneer je bent lek gereden.