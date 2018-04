Lancia Thesis iets anders

Door: BV

n maart onthulde Lancia de Thesis. De grote Italiaanse luxewagen was vorige maand in Frankfurt langs alle mogelijke kanten te bekijken, samen met meer gedetailleerde gegevens. Het nieuwe model neemt zich een zware last op de schouders, want het moet de Italianen herlanceren in het prestigieuze S-segment.

De 4,88 meter lange wagen combineert tal esthetische kenmerken die aan het verleden refereren. Vanaf de vrij hoge snuit vertrekt een lange motorkap die niet langer de volledige breedte van de wagen bestrijkt. Meteen vallen de relatief kleine diamantvormige koplampjes op die overlopen in grote vleugels. Vanuit die vleugels start een ononderbroken zijlijn die het limousine-effect versterkt.

In het interieur is het al leder, alcantara en hout wat de klok slaat. Comfort en ruimte waren de sleutelwoorden bij het ontwerp van de Thesis en met een wielbasis van 2,8 meter kreeg de ontwikkelingsafdeling voldoende vrij spel om de inzittenden de nodige ruimte te verschaffen. Kanjers van armsteunen zorgen voor dat typische salon-gevoel en daar draait het om in deze limousine. Het interieur is voorzien op de recentste technologische ontwikkelingen (telefoon, GPS, voice commands,ij) en kan worden uitgerust met het CONNECT-systeem. Om zowel in de stad als op de weg vlot te laveren bedacht Lancia dit nieuwe model met een variabele stuurbekrachtiging. Ritjes op de autostrade kunnen dan weer vergemakkelijkt worden met het Radar Cruise Control systeem. Sensoren in de voorbumper ‘zien’ de voorligger en passen de rijsnelheid zonodig aan. De Thesis kan je ook met het interieur op de juiste temperatuur verwelkomen. Lancia rust daarvoor het dak uit met zonnepanelen. Die leveren de klimaatregeling voldoende energie om de Thesis op temperatuur te houden, ook wanneer die geparkeerd staat. Om het comfort nog wat extra de hoogte in te duwen staat de Thesis op een elektronisch gestuurde ophanging die de dempingsgraad aanpast aan de omstandigheden.

Veiligheid is een erg belangrijk aspect in een moderne wagen. Daarom vinden we in de Thesis zowat alle mogelijke rijhulpsystemen (ABS, EBD, ASR, ESPij) en acht airbags (frontale, zijdelingse -vooraan en achteraan- en gordijnairbags).

Op motorisch vlak zullen we kunnen kiezen tussen 2 benzinemotoren en 2 diesels. Dat is om te beginnen een 2.4 benzine met 20 kleppen van 170pk. De 3-liter V6 24v van 215pk is bij de lancering de topmotor. Dieselen kan ook meteen en wel met de 2.4 JTD die zijn vermogen ziet stijgen met 10pk tot 150pk.