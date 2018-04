Toyota ES3 is compact en ecologisch

Door: BV

oyota’s recentste concept car is een kleine, multifunctionele en erg groene auto. Het dingetje heet ES3 en dat staat voor Eco Spirit Cubic. Het is een model dat zich zowel in de stad als op de weg prima thuis moet voelen. De Japanners dachten wel meer aan een milieuvriendelijk model, daarvoor kennen we de Prius al. Het is echter de eerste keer dat er een dieselmotor in het spel zit. Toyota ontwikkelde een kleine 1.4 D4-D die gevoed wordt via het common rail inspuitsysteem en wordt aangeblazen door een turbo. De ES3 weeg amper 700kg en dat zorgt in combinatie met een erg lage luchtweerstandcoëfficiënt voor een gemiddeld verbruik van amper 2,7 liter per 100km. Het Stop&Go systeem helpt daar natuurlijk ook een handje bij. Zo’n systeem legt de motor stil, zodra de wagen stopt. Wanneer je het rempedaal loslaat en weer gas geeft, start de motor opnieuw. Ook de remenergie gaat niet verloren, want die wordt gerecupereerd in de vorm van elektriciteit. Schakelen gebeurt met een continu variabele transmissie (CVT). Het merk is niet van plan om de ES3 te commercialiseren, maar het heeft wel al gezegd dat de nieuwe turbodiesel binnenkort in het Yaris-gamma zal verschijnen.