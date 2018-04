Cadillac XLR in productie

Door: BV

adillac introduceerde in 1999, op het Salon van Detroit, de Evoq. De constructeur zei dat het een voorbode was voor toekomstige modellen. Nu laten de Amerikanen weten dat het model in een gelijkaardige vorm en onder de naam XLR geproduceerd zal worden. Toch zullen we nog tot 2003 moeten wachten op de opmerkelijk vormgegeven luxeroadster met elektrisch wegklapbare hardtop.

De nieuweling introduceert een aantal nieuwe technieken. Zo staat hij bijvoorbeeld op een speciaal ontworpen onderstel dat uitermate geschikt is voor open tweezitters. Daarom heeft GM het ontwerp meteen gepatenteerd. De structurele stijfheid, het rijcomfort en de wendbaarheid zullen van een erg hoog niveau zijn dankzij de geavanceerde, met waterstralen gevormde stalen langsdraagbalken en een aluminium kooi.

De prestaties worden geleverd door een 4,6 liter grote Northstar motor. Die koppelt zijn vermogen aan een elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat om dan de achterwielen aan te drijven.