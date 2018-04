Smart Tridion 4 Show Car: een voorproefje

Door: BV

ij MCC Smart, een onderdeel van Daimler-Chrysler, waren alle ogen tijdens de IAA van Frankfurt op de Tridion4 concept car gericht. Iedereen associeert Smart met een kleine tweezitter, maar met de show car wil de constructeur bewijzen dat het tot andere dingen in staat is. De Tridion4 is de voorbode van de eerste Smart die tegen 2004 tot 4 personen zal kunnen vervoeren.

Smart’s recentste prototype meet 3,65 meter en nestelt zich tussen de compacte stadswagens. Hij is 1,15m langer dan zijn bestaande broertje en met een totale breedte van 1,79m de uitblinker van de familie. De Tridion4 maakt gebruik van de gekende opbouw met duidelijk zichtbare Tridion veiligheidskooi. De in staal uitgevoerde kooi krijgt zijn eigen kleurtje en moet de inzittenden beschermen tijdens een ongeval. Alle andere koetswerkpanelen werden in kunststof vervaardigd.

De fabrikant stelt deze vijfdeurs voor met een achterbank met lounge-mogelijkheden. Dat betekent hier dat je de rug van de voorstoelen helemaal neer kunt leggen. Op die manier kun je de voorste stoelen als voetbank gebruiken of kan je lekker onderuit relaxen. Terwijl kan je dan nog een DVD-tje meepikken of de foto’s van je laatste vakantiebestemming op het centrale navigatiescherm oproepen.