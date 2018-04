Daihatsu YRV Turbo

Door: BV

I

n Frankfurt stelde Daihatsu de YRV Turbo, waarvan je ook in ons archief al nieuws vindt, officieel voor. In de loop van de volgend jaar zal de kleine spring-in-het-veld gecommercialiseerd worden. Uiterlijk onderscheidt de Turbo zich van de andere modellen door een wat sportievere aanblik, waarbij de luchtinlaat op de motorkap het meest opvalt. Onder die kap ligt een 1.3 liter turbomotor van 130pk. Je kietelt het ding tot 6.400t/min om de hele paardenstal los te laten. Bij 3.200 kwam je reeds 170Nm koppel tegen.

De constructeur koppelde de motor aan een automatische viertraps versnellingsbak. Om het allemaal nog wat echter te maken plaatste Daihatsu knoppen op het stuurwiel die je van versnelling helpen veranderen. Bij extra prestaties hoort extra veiligheid. Daarom krijgt de YRV frontale-, zijdelingse- en gordijnairbags. De krachtigere remmen komen met ABS en remkrachtverdeler.

Sportieve elementen vinden we ook in het interieur terug. Sportstoelen houden je voldoende op je plaats. De praktische aspecten verdwijnen niet in de YRV Turbo. Hij heeft nog steeds de over 15cm verschuifbare achterbank die bovendien hoger staat om het zicht naar voor te bevorderen. Wanneer je ze neerklapt -in afzonderlijke delen- krijg je een vlakke vloer.