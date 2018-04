Citroën C5 Carlsson en Picasso Exclusive

Door: BV

n Frankfurt ging bij Citroën het gros van de aandacht vanzelfsprekend naar de gloednieuwe C3. Toch had het merk nog enkele andere zeer te pruimen nieuwigheden te melden. We berichtten u reeds over de C-Crosser concept car (zie nieuwsarchief september), maar nu is het de beurt aan de C5 Carlsson. Hiermee zet Citroën zijn recent partnership met de Duitse tuningspecialist Carlsson in de bloemetjes.

Citroën ging met een C5 break met 3-liter V6 naar de gerenommeerde tuner. Zij zorgden voor wijzigingen aan de motor (inlaat, uitlaat, management,ij) waardoor die nu 235pk sterk (+25pk) is. Dat zorgt voor een top van 245km/h en een spurt tot 100km/h in 8,5 seconden. Schakelen gebeurt hier met de viertrapsautomaat met sequentiële bedieningsmogelijkheid. Naar Carlsson’s gewoonte wordt de wagen voorzien van verfijnde koetswerkaddenda die de sportieve ambities benadrukken. 18duims wielen met bredere banden (245/40) leiden het meervermogen in goede banen. Het hele interieur wordt uitgevoerd in een zachte en warm gekleurde ledersoort en Amaretta® (een soort Alcantara®). Houtinleg en een alu pedalenset maken de luxueuze indruk compleet. De Hydractive 3 ophanging zorgt zoals gebruikelijk voor comfort, maar kreeg wel een specifieke afstelling.

Citroën pakt eveneens uit met een nieuwe versie van de Xsara Picasso. De Fransman zal binnenkort leverbaar zijn in Exclusive-uitvoering. Het gaat namelijk bijzonder goed met de verkoop, waardoor een bovenwaartse uitbreiding van het gamma wenselijk wordt. De versie krijgt bijvoorbeeld een automatische airco, elektrisch inklapbare spiegels, elektrisch bediende ramen achteraan, verlichte make-up spiegeltjes en een gekoeld handschoenvak.