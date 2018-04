BMW M3 CSL: 3,5kg per pk

Door: BV

B

esparen op het gewicht was de centrale gedachte bij de ontwikkeling van de BMW M3 CSL Concept Car. Deze Lightweight Concept Car is gebaseerd op de voor verkoop geschikte 3-reeks coupé met M3-motor. Hij was te zien op de IAA van Frankfurt.

BMW ging op zoek naar de meest geschikte en lichtste materialen voor zowat elke component in de wagen. De CSL krijgt een met carbonvezels versterkt kunststof koetswerk om het gewicht te reduceren. Hij neemt met andere woorden de strategie van BMW’s Formule 1 technologie over. Het hele zootje resulteert in een gewichtswinst van ongeveer 200kg. De M3 CSL weegt nog 1.295kg. Met de 3.2 liter zescilinder in lijn onder de kap kan dat niet anders dan vuurwerk geven. Bovendien werd de krachtbron opgevoerd tot 350pk, waardoor de concept car per pk slechts 3,5kg hoeft te trekken. De M3’s in de showroom bleven nog steken op 4,36kg/pk. Om de krachtigere prestaties op te vangen krijgt de CSL een verbeterde stroomlijn, die ook ruimte laat voor een betere luchtstroom naar het motorcompartiment. De CSL schakelt met de SMG versnellingsbak die in mei werd voorgesteld. Dat is een sequentieel te bedienen versnellingsbak die zijn roots heeft in de racerij. Je schakelt via het pookje of via de 'paddles' achter het stuur. Een microprocessor stuurt dan de elektrohydraulische koppeling aan, 80 milliseconden later zit je in een andere versnelling.