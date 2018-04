Audi: 'The Fan' bij je thuis

Door: BV

O

ngeveer een jaar geleden gaf Audi een reclamebureau de opdracht om een tv-spot te maken voor de nieuwe Audi A4 met CVT Multitronic automaat. De bewuste spot heet 'The Fan' en laat een Elvis-fan zien achter het stuur van een Amerikaanse wagen uit de tijd van zijn geliefde zanger. De man gaat geheel op in het liedje 'King of the Road' en dat gaat gepaard met bruuske schakelmanoeuvres om zijn rocker-popje dat aan de voorruit kleeft te doen dansen. Op een dag geeft zijn wagen de geest en krijgt hij een lift van een jongedame die met de nieuwe A4 Multitronic rijdt. Zij staat hem toe zijn muziek te beluisteren en nadat hij heimelijk zijn popje tegen de voorruit kleeft, stelt hij vol verbazing vast dat het -ondanks de acceleraties- onbeweeglijk blijft. Hij werpt een onbegrijpende blik op de CVT-automaat die volledig schokvrij schakelt. Wanneer de dame het popje een duwtje geeft, begint het opnieuw heupwiegend het ritme van de muziek te volgen en verschijnt er weer een glimlach op het gezicht van de pseudo-Elvis.

Nadat het spotje voor het eerst op de Duitse zenders te zien was, wist het figuurtje een ongekend enthousiasme los te maken bij de Duitsers. Audi besloot dan maar een beperkte productie (340.000 exemplaren) te plannen van het popje dat in principe uniek zou blijven. België krijgt 2.000 van de rocker-popjes toegestuurd. Ze worden via de dealers en via de websites verkocht voor 374 BEF of € 9,27. Wie het gadget in huis -of in de auto- wil nemen moet zich reppen, want in Duitsland werden bijna alle ‘Fans’ verkocht. Sinds 10 september is het promotiefilmpje te zien op VTM, Kanaal Z en RTBF.