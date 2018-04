Peugeot 307 kan nu ook met 110pk diesel

Door: BV

V

ijf maanden na de voorstelling van de Peugeot 307 breidt de constructeur het gamma van de compacte middenklasser uit. De belangrijkste nieuwigheid in het gamma is ongetwijfeld de komst van de 110pk sterke 2-liter HDI. 82% van de kopers koos tot nog toe immers voor een diesel. In totaal verloren reeds 35.000 kopers hun hart bij de nieuwe 307.

De sterkste 307 diesel krijgt de FAP-roetfilter die voor het eerst te zien was bij de Peugeot 607 2.2 HDI. De filter vindt een plaatsje in het uitlaatsysteem en houdt er onverbrande roetdeeltjes tegen. Het gloednieuwe procédé is enkel mogelijk in combinatie met common rail toepassingen en voorkomt dat je auto achtervolgd wordt door de gekende zwarte dieselrook. De roetfilter reinigt zichzelf naargelang de rijomstandigheden om de 700km in combinatie met het additief Eolys. Tijdens het 80.000km onderhoud moet het filterpatroon vervangen worden en wordt het additief aangevuld. Met de 110pk en 250Nm versnelt de 307 in 12,7sec tot 100km en heeft hij een topsnelheid van 188km/h. Deze motorversie krijgt als eerste model standaard het ESP stabiliteitscontrolesysteem. Op de 1.6 16v van 110pk wordt het systeem in optie aangeboden. Binnen de kortste keren zullen ook de 2-liter benzine en 90pk HDI volgen.

Peugeot levert de 307nu ook in een nieuwe basiskleedje, XR. Zo wordt de 307 niet alleen economischer in aankoop, maar ook in gebruik. mso-spacerun: yes; Wie kiest voor de 1.6 16v of de 2.0 16v kan die nu ook combineren met een viertrapsautomaat met sequentiële bediening, tiptronic.