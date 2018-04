Hyundai Coupé vernieuwd

Door: BV

H

yundai vernieuwde onlangs zijn Coupé. De driedeurs was tijdens het afgelopen Salon van Frankfurt voor het eerst te bekijken. Er veranderde heel wat aan de Coupé. De constructeur verlengde de wielbasis namelijk (nu 2,53m), met alle gevolgen van dien voor de omringende koetswerkpanelen. De Hyundai is nu ook langer en breder. De nieuwe afmetingen resulteren in een ruimer interieur en een grotere, meer bruikbare bagageruimte. Je brengt je uren nu door in sportzetels die beter steunen.

Begin volgend jaar komt de Coupé naar ons land met een nieuwe motor. Hij is dan verkrijgbaar met de 2.7 liter grote V6 van 173pk uit onder andere de Santa Fe en de Sonata. De twee viercilinders met 16 kleppen blijven bestaan, maar ondergaan discrete aanpassingen om beter en stiller te presteren. We zullen kunnen kiezen uit een nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak, een gewone vijfbak of een sequentieel te bedienen viertrapsautomaat.