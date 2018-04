Volkswagen Golf GTI krijgt tijdelijk 180pk

Door: BV

e Golf GTI viert zijn 25verjaardag en om dat te vieren introduceert Volkswagen een beperkte reeks van het GTI-model met 180pk sterke 1.8 liter turbo. Tot nog toe deed de GTI het met de 1.8 turbomotor van 150pk. Om het meervermogen uiterlijk duidelijk te maken krijgt het model een aangepaste voor- en achterbumper en gigantische 18duims aluminium velgen waarop 225/40 banden liggen. Op de achterklep werd nog een spoilertje geplaatst en de uitlaat kreeg een verchroomd jasje.

Een manuele zesbak zet het vermogen van de viercilinder 20-klepper op de weg. De 180 paarden komen bij 5.500t/min de weg op draven en de turbo met intercooler zorgt ervoor dat tussen 1.950 en 5.000t/min 235Nm voorradig is. Na 7,9sec wijst de snelheidsmeternaald 100km/h aan om er bij het in zicht komen van de 222km/h de brui aan te geven.

In het interieur treffen we heel wat aluminiumkleurige details aan, maar waar het allemaal om gaat zijn de Recaro kuipstoelen. Die dragen -net als de achterbank trouwens- een rood GTI-embleem om je alvast in de sfeer te brengen. Zoals wel meer het geval is in de snellere Volkswagens kregen de klokjes een chromen randje. Het stuurwiel, de pook en de handrem werden in geperforeerd leder uitgevoerd en zijn voorzien van rode stiksels, net als in de eerste Golf GTI.