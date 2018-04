Avantissimo: blik op Audi's toekomst

Door: BV

p het Salon van Frankfurt had Audi de Avantissimo staan. Audi wil met de stijlstudie aantonen tot wat het in staat is in het segment van de grote, snelle en luxueuze breaks. Het model is tevens een voorproefje van hoe het er bij de toekomstige Avants aan toe zal gaan. De Avantissimo meet ruim 5 meter en situeert zich daarmee in het segment dat de A8 aandoet. Net als Audi’s limousine krijgt deze break een aluminium space frame en aluminium wieltreinen.

De Avantissimo wordt aangedreven door een dikke V8 biturbo van 4,2 liter. Die levert voor de gelegenheid 430pk en 600Nm. Audi’s Quattro-systeem verdeelt het motorvermogen over de vier wielen.

In het interieur ontdekken we een multimedia-interface met een heleboel functies en een eenvoudig bedieningspaneel. Audi bedacht ook een nieuw ergonomieconcept dat de taak van de bestuurder makkelijker moet maken. Om het gevoel van luxe en prestige kracht bij te staan, staken de Duitsers het interieur in een beige met bruin kleedje.