Subaru toont mini-hybride en vierdeurs pickup

ubaru heeft in Frankfurt twee concept cars staan: de HM-01 en de ST-X. De HM-01 is een kleine stadswagen met 2+2 zitplaatsen. Toen men bij Subaru aan de tekentafel zat, wou men een praktische maar tevens leuk uitziende wagen op papier zetten. Het eindresultaat oogt fris en kan behalve in de stad ook op grote wegen uit de voeten. De HM-01 knipoogt zelfs -hetzij heel discreet- naar de alleerste Subaru, de 360 uit 1958, en zet met andere woorden de traditie van mini-autootjes verder. Het prototype is 3,42m lang, amper 1,42m breed, maar toch 1,47m hoog. Het interieur ziet er tegelijk sober, elegant en dynamisch uit.

Een Subaru heeft vierwielaandrijving en bij dit prototype is dat niet anders. Toch bedachten de ingenieurs deze keer een hele andere manier om al de wielen aan te drijven. Subaru gebruikt namelijk twee motoren. Een 658cc grote benzinemotor drijft de voorwielen aan. Een elektromotor van 42 volt doet hetzelfde met de achterwielen. De eerste krachtbron levert 45pk en 58Nm en dat wordt aangevuld met 5kW en 144Nm van de elektrische aandrijving. De motoren zijn op elkaar afgestemd. Zo laadt de benzinemotor de batterijengroep op en neemt de elektromotor het stroomverbruik voor zijn rekening als de HM-01 stilstaat. De benzinemotor schakelt zichzelf namelijk uit zodra je niet meer rijdt (bijv. voor een rood licht). Een startmotor van 2kW trekt de benzinekrachtbron stil en trillingsvrij terug in gang. Plannen voor een serieproductie zijn er niet, maar Subaru wist ons wel te zeggen dat de 'hardware' er grotendeels bruikbaar voor is.

Fuji Heavy Industry etaleert eveneens de ST-X. Deze vierdeurs pick-up toont dat Subaru wel eens met een dergelijk model zou kunnen uitpakken zonder dat het daarvoor extreem veel moet investeren. De ST-X zou dan een ongekend segment aandoen, bouwende op het flexibele imago van de Legacy/Outback. De pick-up deelt heel wat koetswerkpanelen -al dan niet aangepast- met de Legacy/Outback en leende er eveneens het onderstel van. In de ST-X is plaats voor vier personen. Voor het overige pakt het model uit met de traditionele eigenschappen van een pick-up. De ST-X wordt aangedreven door een turbogeladen 2.5 liter viercilinder. Die ontwikkelt 230pk en verdeelt het vermogen via een visco-koppeling en centraal differentieel over de vier onafhankelijk opgehangen wielen. Schakelen gebeurt met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.