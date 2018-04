De nieuwe Toyota Corolla

Door: BV

T

oyota zal op het Salon van Frankfurt ook de nieuwe Corolla onthullen. De constructeur uit het Land van de Rijzende Zon is nog lang niet vrijgevig met de gegevens. Daarvoor moeten we nog even wachten tot na de IAA.

We kunnen u wel alvast zeggen dat er maar liefst vijf koetswerkvarianten zullen zijn: een Hatchback (driedeurs), een Liftback (vijfdeurs), een Sedan (vierdeurs), een Wagon (break) en een Verso (de compacte monovolume).

We zullen kunnen kiezen uit een 1.4, 1.6 of 1.8 liter benzine of twee versies van de D4-D turbodiesel met common rail. Er komt ook een sportieve versie van de nieuwe Corolla die de 1.8 VVTL-i met variabele kleppentiming en kleplichthoogte uit de Celica gebruikt. De motor ontwikkelt daar 143 of 192pk. De Corolla T Sport zal aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld worden.

Begin 2002 komt de nieuwe compacte middenklasser naar onze dealers.