Opel Zafira 1.6 CNG

Door: BV

I

n Duitsland commercialiseert Opel de Zafira 1.6 CNG (Compressed Natural Gas) op aardgas. De Zafira CNG heeft als grote voordeel dat de gebruikskost een pak lager ligt dan bij een gelijkaardige benzine- of dieselmotor. Bovendien is aardgas heel wat milieuvriendelijker. Het model hoeft niet aan veelzijdigheid in te boeten en ook het rijplezier bleef bewaard. In België wordt het model (voorlopig) niet verkocht omwille van een quasi onbestaande infrastructuur (amper 2 private stations!).

Aardgas kost in Duitsland 1,39 DM of 0,6941 EURO (28 BEF) per kg. Als we weten dat de Zafira CNG een gemiddeld normverbruik heeft van 5,5 kg aardgas per 100km, geraak je voor 7,64 DM of € 3,9167 (158 BEF) 100km ver. Met benzine zou dat 17DM of € 8,6763 (350 BEF) zijn. Met de 2.0 DI 16v kost dezelfde trip nog altijd 11 DM of € 5,6272 (227 BEF).

Opel bouwde de 1.6 16v Ecotec benzine om, zodat hij op aardgas kan lopen. Daarvoor wijzigden het injectiesysteem, de zuigers, de kleppen, de klepgeleiders en de zittingen van de ringkleppen. Vier aparte spruitstukken voor aardgas en benzine sluiten uit dat beide brandstoffen vermengd kunnen worden. Op die manier kunnen de schonere uitlaatgassen en het maximumrendement gegarandeerd worden. De sequentiële inspuiting zorgt voor een zuivere verbranding. Een regeleenheid in het motorcompartiment houdt de inspuitdruk constant op 8 bar. Omdat aardgas een grotere klopvastheid (130 octaan) heeft dan benzine, kon het motorrendement opgevoerd worden door de compressie te verhogen tot 12,5:1. De Zafira CNG is nog steeds 100pk en 150Nm sterk. De vier gastanks onder de vloer hebben een totale inhoud van 110 liter en zorgen voor een actieradius van om en bij de 400km. Met een benzinetankje van 14 liter kan je bij gebrek aan aardgas nog tot 150km verder raken. Omdat de CNG specifiek ontworpen werd om op aardgas te rijden, verliest hij bij het rijden op benzine 20pk.

De Zafira CNG hoefde niet aan praktische kwaliteiten in te boeten. Zo bleef het handige flex-7 zetelsysteem, dat 2 stoelen onder de koffervloer verbergt, behouden. In de plaats van het reservewiel kwam een bandenreparatiekit van Dunlop.