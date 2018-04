Door: BV

D

e Opel Combo Tour gaat in de clinch met de Citroën Berlingo/Peugeot Partner en Renault Kangoo. Opel’s antwoord voor het verrassend goed boerende segment van de polyvalente bestelwagens komt er in de lente van 2002 aan, maar is in première te bewonderen in Frankfurt. De gewone bestelwagenversie, Cargo, zal al vanaf de herfst verkocht worden.

De Tour biedt op 4,32m lengte heel wat binnenruimte en laat die makkelijk manipuleren door grote deuren, een schuifdeur en twee zwaaideuren achteraan. Het model biedt een koffer aan die minimaal 455 liter groot is, maar door de asymmetrisch neer te leggen bank weg te klappen, stijgt dat volume snel tot 990l. Wie de Tour dan tot tegen het dak volstouwt kan tot 2.700 liter kwijt. Om allerlei spulletjes weg te bergen voorzag Opel een hele rits bekerhouders, opbergvakken in de deuren en middenconsole, een bak tegen het dak, schuiven en diens meer.

De Tour rijdt rond met een 1.6 benzine of één van de twee 1.7 diesels. Het vermogen schommelt tussen 65 en 87pk.