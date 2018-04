Jensen: Britse trots herleeft

Door: BV

et is van de jaren ’70 geleden dat het Britse Jensen nog eens een nieuw model lanceerde. Daar komt dus nu verandering in met de presentatie van een gloednieuwe roadster. De Jensen S-V8 gaat het opnemen tegen gevestigde waarden als een TVR of een Porsche Boxter. Met een dikke 4.6 achtcilinder als krachtbron zal dat op prestatievlak alvast niet zo moeilijk worden. Hij levert namelijk 330pk en meer dan 420Nm. De TVR en de Duitser moeten het met maximaal met zo’n 250pk stellen. De Jensen zal eerst met een vijftraps handbak schakelen, maar binnen een jaar of twee komt daar een automaat bij.

De tweezits roadster komt er op functioneel vlak vanaf met een koffer die twee golftassen kan verbergen. Het dak klapt manueel weg en verstopt zich in de koffer.

De Jensen is enkel te koop in Groot-Brittanië bij één van de elf dealers.