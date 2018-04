Opel Signum² ook al in Frankfurt

Door: BV

B

ij Opel krijgt blijkbaar niemand vakantie tijdens de aanloop van de IAA in Frankfurt. Alweer blijft de constructeur op onze homepage hangen door te melden dat de Signum² concept car voor het eerst aan het grote publiek zal worden tentoongesteld op het aanstormende salon. U herinnert zich de Signum² allicht nog van een hele poos geleden. Opel voorziet ons nu van echte foto’s. Voordien hielden de verantwoordelijken het nog op tekeningen.

Deze concept car benadrukt zijn verwantschap met de eerste Signum -die voor het laatst te zien was op het Salon van Frankfurt van ’97- door allerlei elektronische snufjes in te bouwen in een mobiele omgeving. De Signum² heeft in profiel heel wat weg van een coupé, maar het blijft een vijfdeurs. Eigenlijk komt zijn concept het best overeen met een term als break-coupé. De Signum² werd 4,64 meter lang en omdat hij een wielbasis van 2,83m heeft, werd het interieur behoorlijk ruim. Een groot glazen dak zorgt voor veel licht. Zoals alle recente Opel’s krijgt ook deze concept car gespierdere wielkasten. Omdat de Signum² daarenboven korte overhangen heeft, ziet het geheel er nog wat dynamischer en krachtiger uit. Dankzij het werk van de aërodynamica-specialisten pakt deze Opel uit met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29. Dat de Signum² aan zijn passagiers denkt mag blijken uit het instapcomfort. De voorste stoelen draaien naar de deuropening toe en de gordels worden netjes naar de inzittenden gericht. De instap verloopt extra makkelijk door de grote portieren en de lage drempel.

De boordplank telt verschillende monitoren. Een eerste 8,9” scherm staat pal voor de chauffeur en vermeldt de gebruikelijke rijinformatie zoals snelheid en toerental. Centraal komt een tweede scherm te voorschijn zodra de motor start. Hierop vinden we de gegevens van de airco, stereo, communicatie en navigatie. De voorste passagier kan tijden de rit gebruik maken van een pc met internettoegang. Die maakt het mogelijk om e-mails te lezen en/of te verzenden of een website te bezoeken. Om de passagiers achteraan niet jaloers te maken bouwde Opel in de armsteun achteraan een dubbele DVD-speler in. Het is ook mogelijk om een film te bekijken met de videobrillen.

Verluchtingsmonden moesten plaats maken voor verborgen gleuven in het dashboard en de voetruimte. Het interieur wordt dus op indirecte wijze op temperatuur gehouden. Daardoor kregen de ontwerpers meer vrijheid om de rest van het interieur vorm te geven. Ook de pook en de handrem verdwenen. De vijftrapsautomaat vindt een plaatsje in de middenconsole. Die ongebruikelijke lay-out maakt plaats om tussen de voorzetels een nieuw opslagsysteem te introduceren. Een verplaatsbare box kan speelgoed verbergen, maar kan ook dienst doen als frigobox of mobiel kantoor. In samenwerking met Nespresso ontwikkelde Opel een mobiele espressomachine.

Onder de kap ligt een gloednieuwe V8 motor met directe benzine injectie. De door General Motors Powertrain ontwikkelde krachtbron telt twee centraal in het motorblok geplaatste nokkenassen en is door een cilinderopstellingshoek van amper 75° bijzonder compact. De motor telt 300pk en heeft een elektronisch geregelde topsnelheid van 250km/h. Dankzij een koppel van 400Nm zal de topberline eveneens flukse hernemingen kunnen laten optekenen. De Signum² zou voldoende hebben aan 9,8l/100km.