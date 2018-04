De Opel-extra's 2002

Door: BV

O

pel’s modellenaanbod maakt zich klaar voor de Euro. Lichte prijsaanpassingen zijn daarvan het gevolg, maar bij de meeste modellen wordt ook de uitrusting naar boven afgerond. In 2002 staan ook enkele nieuwigheden te trappelen om van start te gaan. In Frankfurt staat namelijk de splinternieuwe Combo. Hij zal daar in de polyvalente en gezinsgerichte Tour-versie worden voorgesteld. De Combo deelt het grootste deel van de mechaniek met de Corsa, maar die werd uiteraard afgesteld op de eisen van het segment.

In 2002 krijgen de topversies van de Corsa (Elegance en GSi), in primeur voor het segment, gordijnairbags. Op de andere versies zijn die in optie verkrijgbaar. De optielijst wordt verder aangevuld met een elektronische klimaatregeling (in combinatie met een Solar Reflect voorruit) op de Sport, Elegance en GSI. Voorts krijgen een aantal versies nieuwe interieurstofjes en heet het basismodel nu Fun. Opel investeerde voor de overgang naar 2002 in welgekomen extra geluidsisolatie voor de dieselmotoren en dat zal het comfort zeker ten goede komen.

In wereldpremière staat op de IAA van Frankfurt de Opel Corsa Eco. In tegenstelling tot de Astra Eco 4 gaat het hier niet om een dieselmodel. De Corsa Eco wordt immers aangedreven door de efficiënte ECOTEC 1.0 met drie cilinders. Die levert 58pk en voldoet probleemloos aan de Euro 4 emmissienorm. Het model pakt uit met een aantal aërodynamische verbeteringen (een bodemplaat, een lager onderstel, gladde wieldoppen en een spoiler op de achterklep) waardoor de op zich al niet slechte Cx van 0,32 nog verbeterde tot 0,29. Bovendien komen nieuwe banden met een lagere rolweerstand het verbruik ten goede, zonder dat het rijplezier hoefde te dalen. De manuele vijfbak uit de gewone versie maakt plaats voor de geautomatiseerde, maar handbediende versnellingsbak zonder ontkoppelingspedaal. Voorheen was die transmissie enkel met de 1.2 benzine combineerbaar. Voor de Corsa Eco werd de automatische stand zo geprogrammeerd dat de motor steeds in de het zuinigste toerentalbereik rijdt. Toch kan in bepaalde omstandigheden het volledige motorvermogen worden aangesproken door een kick-down-functie. De Corsa Eco raakt volgens de gecombineerde MVEG-cyclus 100km ver met 4,99liter ongelode benzine.

Opel’s compacte middenklasser, de Astra, krijgt bij het ingaan van het volgende modeljaar gordijnairbags en elektrische ruiten vooraan vanaf de basisversie. Het tweede afwerkingsniveau Selection verdwijnt. De lijnen, Elegance en Sport, vullen de uitrusting aan met een elektronische airconditioning en elektrische ruiten achteraan. Op de modellen met 2.2 16v motor zit steeds ESP, maar op de 1.8 16v blijft dat een optie. Beide versies krijgen wel standaard cruise control, ongeacht het afwerkingniveau. Xenonlampen en een hogedruk reinigingssysteem zijn enkele van de nieuwe opties. Het instrumentarium wijzigt met hertekende wijzerplaten en geel-oranjekleurige achtergrondverlichting. Nieuwe koetswerkleuren, interieurbekledingen en velgen ronden de lijst met nieuwigheden af. Omwille van de grote vraag zullen binnenkort meer Astra’s Cabrio van de band rollen. Wie voor de 2.2 16v kiest, kan nu ook voor een viertrapsautomaat opteren. De Coupé krijgt hoofdsteunen voor de achterbank en een boordcomputer. Een speciale uitvoering Linea Blu kan een alternatief vormen.

Net als de Astra krijgt de Zafira vanaf de basisversie gordijnairbags en elektrische ruiten vooraan. Vanaf de Elegance zijn ook de ruiten achteraan elektrisch te bedienen en komt er een armsteun bij. De 1.8 16v en 2.2 16v hebben net als Astra cruise control. Nieuwe interieurbekledingen en koetswerkkleurtjes zorgen voor wat afwisseling. Vanaf januari beschikt de Zafira over de 2.2 DTI van 125pk.

Zelfs bij de bijna antieke Omega verandert er nog het een het ander. Het vlaggenschip wordt er op slag een pak interessanter op. Een 2.5 DTI turbodiesel met zes cilinders van 150pk en 300Nm komt de 2.2 DTI bijstaan. Deze Omega wordt 208 km/h snel en spurt in 10,5 seconden tot 100km/h. De krachtige DTI krijgt standaard de elektronische tractiecontrole en een snelheidsafhankelijke Servotronic stuurbekrachtiging die ook op de 2.6 en 3.2 benzine zitten. Alle Omega’s met zescilinder beschikken vanaf november over ESP. De modellen zijn herkenbaar aan een radiatorrooster met honinggraatstructuur en een groter Opel-logo. In de herfst zal een nieuwe vijftrapsautomaat het aanbod uitbreiden. Een boordcomputer behoort nu tot het erfgoed van de basismodellen. Een aantal andere versies hebben cruise control en de topversies, Executive, krijgen een radio-CD met navigatiesysteem.

De Speedster is nog maar net de garage’s aan het veroveren of Opel voorziet al een aantal wijzigingen voor het nieuwe jaar. Elke Speedster heeft nu handige opbergvakken in de deuren en het aluminiumpakket (handrem en raamkrukken in alu-uitvoering) is in 2002 niet langer een optie.

De topversie van de Frontera heet binnenkort Olympus. De 4x4 profiteert meteen van een discrete facelift. De radiatorrooster is nieuw en de koplampen zijn afgedekt met helder glas. Ook de velgen zijn nieuw. De bumpers en beschermlijsten op de flanken worden uitgevoerd in koetswerkkleur. De Frontera is nog steeds verkrijgbaar met lange of korte wielbasis (vijf of drie deuren). In het interieur veranderen de stof en lederkleuren, de boordplank en de middenconsole. ABS zal standaard zijn en in optie is een navigatiesysteem mogelijk.

Opel heeft ook nog steeds een pick-up in dienst. De Campo krijgt in 2002 een 2.5 turbodiesel met directe inspuiting. Hij levert 100pk en 226Nm en vervangt de 2.5 DI en 3.1 TDS. De motorkap werd lichtjes hertekend om een extra luchtinlaat mogelijk te maken. Zoals bij de Frontera kunnen de 4x4 versies voortaan tussen twee- en vierwielaandrijving wisselen zolang de snelheid geen 100km/h bedraagt.

Voor de Vivaro kunnen we melden dat de nieuwe basisversie Club heet. De optielijst breidt uit en de motoren worden aangepast om aan de Euro 3-emissienormen te voldoen.