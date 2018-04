Opel Astra Coupé OPC X-Treme brengt racetechnologie naar de weg

Door: BV

D

e V8 DTM Coupé zorgde voor een heropleving van het DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) kampioenschap. In maart van dit jaar brouwde Opel op het Salon van Genève een vervolg aan de supersportwagen met de ontwerpstudie ‘Astra OPC X-Treme’. Een voor de weg geschikte racewagen.

Het algemene concept van de OPC X-Treme is gebaseerd op het DTM model: het veiligheidskoetswerk kreeg vleugeldeuren, een space-frame en verschillende componenten werden extra verstevigd met koolstofvezel. Voor het koetswerk koos Opel’s Performance Center (OPC) deze keer voor een iets meer evenwichtige vormgeving. Toch blijven de aërodynamische eigenschappen even efficiënt als bij de DTM Coupé. Ook de ophangingsdetails zijn grotendeels overgenomen van het DTM model en omdat de regeling van zowel de schokdempers en de stabilisatorstangen kan worden aangepast kan eenieder de OPC zijn eigen gevoel meegeven. De grote, geventileerde en met koolstof versterkte schijfremmen en alu remklauwen met zes zuigers komen integraal uit de V8 DTM Coupé.

Het interieur biedt uiteraard een pak meer comfort dan de DTM versie. De met koolstofvezel versterkte zetelframes krijgen een Alcantara bekleding en het interieur roept extreme sportiviteit op door het gepolijste aluminium. De chauffeur en zijn copiloot beschikken over vijfpuntsveiligheidsgordels. Het centrale instrumentenpaneel verschaft beiden van de belangrijkste technische informatie.

Tussen de wielen steekt een 3.998cc grote V8 van 444pk (bij 7.350t/min). Bij 4.800t/min levert hij een koppel van 530Nm. In vergelijking met de DTM Coupé is dat zo’n 20Nm extra bij ruim 400 toeren minder. Daardoor reageert de OPC nog vinniger in de middentoeren. Met een verhouding gewicht/vermogen van amper 2,59kg/pk scheurt deze raket in zo’n 4 seconden naar 100km/h. De topsnelheid komt pas in zicht wanneer de snelheidsmeter voorbij de 300km/h glijdt.

Omwille van enkele erg enthousiaste bezoekers op het Salon van Genève denkt Opel er ernstig over na om enkele modellen te produceren.