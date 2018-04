Opel Astra Coupé en Cabrio krijgen nieuwe basismotor

Door: BV

e gematigde versie van de 1.8 16v van 125pk vliegt eruit. Die 115pk sterke 1.8 16v laat de rol van basismotor over aan de gekende 1.6 16v van 100pk die ook de andere Astra’s aandrijft. Deze motor maakt het coupé en cabriolet gamma van de constructeur toegankelijker. De motor houdt namelijk rekening met de fiscale normen die in ons landje auto’s met kleine motor bevoordelen.

In het vooruitzicht van de Euro 4 uitlaatnormen zijn de recente Opel motoren schoner, hebben ze een betere verbranding en doorstroming van het benzineluchtmengsel en worden de verbrandingsgassen efficiënter afgevoerd. Ondanks al die milieusparende maatregelen biedt de 1.6 het rijplezier dat van een coupé of cabriolet verwacht wordt.

De Coupé en de Cabriolet zijn nu beiden verkrijgbaar met de 1.6 van 100pk, de 1.8 van 125pk en de 2.2 van 147pk. De krachtige 2-liter turbo met 190pk blijft voorbehouden voor de Coupé.

De Astra 1.6 16v moet 737.817 BEF of € 18.290 opbrengen. De Astra Coupé 1.6 16v is verkrijgbaar vanaf 697.880 BEF of € 17.300 in plaats van 737.817 BEF of € 18.290.