Nieuwe Mercedes SL Roadster

e productie van de oude Mercedes SL werd onlangs stopgezet. In zijn bijna 12-jarige carrière vonden zo’n 200.000 exemplaren een nieuwe eigenaar. De SL-legende begon in 1954 met de 300 SL. Stuttgart is nu aan de vijfde generatie toe. De hoogtechnologische SL-roadster zal In de lente van 2002 zijn commerciële loopbaan aanvangen.

Deze tweezitter pakt uit met een uniek elektronisch gestuurd chassis. Daardoor zal de SL een ongezien rijplezier bieden terwijl de actieve veiligheid van het hoogste niveau blijft. Om de veiligheid te garanderen installeren de Duitsers voor de allereerste keer het Sensotronic Brake Control systeem (SBC). Dit is een electro-hydraulisch remsysteem dat in samenwerking met het ESP stabiliteitsprogramma en de ABC-ophanging (Active Body Control) voor een onberispelijke (veilige) wegligging zal zorgen. Dat SBC-systeem helpt het Brake Assist System en lijkt verder op het systeem dat bij BMW Cornering Brake Control heet. Het zorgt er met andere woorden voor dat heethoofden in het midden van een bocht stevig op het rempedaal kunnen gaan staan. Het systeem draagt ook in belangrijke mate bij tot een efficiëntere werking van het ESP-systeem.

De lijn van de SL ging er heel wat op vooruit en sluit nu terug prima aan bij de stijl die Mercedes op de andere modellen toepast. Voor het dak hanteerden de designers hetzelfde principe als bij de kleinste roadster van het huis, de SLK. Het metalen dak tovert de SL in 16 seconden om van coupé naar cabriolet of omgekeerd. Het vario-dak verdwijnt in de bovenkant van de kofferruimte en laat tot 235 liter vrij voor bagage. Met de kap dicht groeit die koffer tot 317 liter (52 liter meer tegenover het vorige model), zonder dat de elegante lijn verloren gaat. Een glazen versie van het dak is gepland voor midden 2002.

In het vooronder herkennen we de vijfliter V8 die ook in de vorige versie zat. Hij ontwikkeld nog steeds 306pk en 460Nm. Hij vormt met andere woorden een bijzonder potente basis in deze SL. Bovendien voldoet de motor al aan de toekomstige uitlaatgasnormen die in 2005 zullen gelden. De SL spurt in 6,3 seconden tot 100 km/h. Het normverbruik werd ligt op 12,7 liter/100km. Dat beperkte verbruik dankt de SL aan het overvloedige gebruik van aluminium voor onder andere de 1,4 meter lange motorkap, spatborden, de deuren en de kofferklep. De SL pakt uit met een knappe Cx van 0,29 en ook dat draagt bij tot een gunstige verbruiksnorm.

De SL-koper hecht evenveel belang aan technologie als aan comfort en exclusiviteit. Daarom wordt de SL-klasse uitgerust met automatische klimaatregeling, xenon lampen, een lederen interieur met elektrisch verstelbare stoelen en geheugenfunctie, hout- en aluminiumaccenten, een multifunctioneel stuurwiel,ij Mercedes voorziet ook opties als het intelligente cruise-control systeem DISTRONIC, het TELEAID-systeem dat automatisch de noodcentrale verwittigd ingeval van nood en het COMMAND-systeem.