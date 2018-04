Land Rover Lara Croft Defender

Door: BV

en maakt computerspelletjes met Lara Croft in de hoofdrol, die onder de naam Tomb Raider over de toonbank gaan. Onlangs kwam er nog een langspeelfilm uit met Lara Croft en alsof dat nog niet genoeg is commercialiseert Land Rover een speciale reeks van de Defender dieij Lara Croft Defender heet. Je krijgt de keuze uit een Defender 90 Station Wagon of Defender 110 Double Cab. Ze zullen voor respectievelijk 1.265.000 BEF of € 31.359 en 1.340.000 BEF of € 33.218 van de hand worden gedaan. Er zouden slechts 50 exemplaren naar België en Luxemburg komen, dus geïnteresseerden moeten niet te lang twijfelen.

Deze Defender ziet er op z’n zachts gezegd bijzonder avontuurlijk uit. Je herkent hem aan de Bonatti Grey buitenkleur en de lichtmetalen wielen die Pewter Grey Boost heten. Verder vinden we een bagagedrager met geïntegreerde rolkooi en 4 verstralers terug. Binnen vallen de speciale stoelbekleding en het overvloedige gebruikte aluminium op.

Land Rover besloot om de Lara Croft Defender aan te drijven met de Td5 turbodiesel van 122pk en 300Nm. De V8 benzine, zoals in de film, is geen mogelijkheid.