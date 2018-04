S63 AMG en CL63 AMG: als het kriebelt moet je... tunen

Door: BV

ercedes-tuner AMG nam onlangs het vlaggenschip van de Duitse prestige constructeur onder handen. Ook de grote coupé CL, kon niet aan de wereldberoemde tuning-specialist ontsnappen.

AMG bracht eerder al een 360pk sterke S55 AMG (foto) uit, maar alsof dat nog niet genoeg is herontwikkelden de Duitsers een 6.258cc grote V12 krachtbron. Het ding produceert ruim 440pk en er rolt nagenoeg 460Nm de baan op. De S63 AMG spurt daardoor in amper 5,7 seconden naar 100km/h. De topsnelheid is zoals gewoonlijk elektronisch begrensd op 250km/h. De CL, die eerder ook de 5.5 AMG motor kreeg, verwerft eveneens de 6.3. Ook zijn topsnelheid is begrensd op 250km/h, maar hij legt de sprint tot 100km/h 2 tienden van een seconde sneller af. Mercedes vertelt er bij dat ze -wanneer de klant dat wenst- de snelheidsregelaar er meteen terug uithalen.

Over de prijzen weten we nog niks, maar we kunnen wel zeggen dat de S55 AMG bijna 4,3 miljoen of € 106.600. De CL55 AMG doet daar zowat 600.000 BEF of € 14.875 bovenop.