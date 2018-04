Toyota bouwt kleine diesel

Door: BV

oyota werkt aan een nieuwe kleine turbodiesel. De motor zou 1.4 liter groot worden en toepassingen vinden in zowel de Yaris als de Yaris Verso en de nieuwe Corolla. Hoewel Toyota beweert dat het een eigen creatie is, denken we spontaan aan de 1.4 HDI of 1.4 TDCI Duratorq die PSA en Ford gezamenlijk bouwen. Toyota heeft namelijk ook met PSA een overeenkomst getekend om in de toekomst kleine wagens te bouwen.

Wél weten we dat Toyota gesprekken voert met BMW voor het aanleveren van kleine diesels. BMW zou die gebruiken om in de Mini in te planten. Beieren waarschuwde Toyota er ook al voor dat het zo’n 30.000 stuks per jaar zou willen. In dat geval zou Toyota die motoren in Valenciennes bouwen. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de vork nu precies aan de steel zit.