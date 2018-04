Mercedes Vaneo: aanval op de compacte monovolumes

Door: BV

egin volgend jaar beleeft de compacte monospace van Mercedes zijn debuut, maar op het Salon van Frankfurt in september zal de Vaneo reeds officieel kennis maken met het publiek. De Vaneo plaatst zich in een groeiend segment dat gedomineerd wordt door de Renault Scénic, de Citroën Picasso en de Opel Zafira. Mercedes hoopt in dit boomende segment jaarlijks 50.000 Vaneo’s te slijten.

De snoet van de Vaneo lijkt sterk op die van de A-klasse, maar al de rest is nieuw. Hoewel alle personenwagens van de Duitse ster met een letter worden aangeduid (A, C, E,ij) heet deze nieuwe Vaneo en dat verraadt misschien de komst van een gesloten versie. Hij is 4,2m lang en dat is voldoende om 5 volwassenen en 2 kinderen te laten plaatsnemen in een bijzonder ruim interieur. Wie liever geen mensen vervoert kan de binnenruimte namelijk omtoveren tot een laadruimte van 3.000dm³. Om het laden te vergemakkelijken heeft Mercedes in een lange optielijst een uitschuifbare vloerpaneel staan dat tot 120kg kan torsen.

De Vaneo beschermt zijn eigenaar en passagiers door middel van een standaard ABS, EBV (remkrachtverdeler), BAS (remassistentie) en ASR (antispincontrole). Ook het beroemd geworden ESP (stabiliteitscontrole) is steeds van de partij. Verder zitten er frontale- en zijdelingse airbags op en krijgen de vijf volwaardige zitplaatsen elk een hoofdsteun en een driepuntsgordel.

Mercedes stelde speciaal een workshop met 80 moeders samen om hun ideeën te bundelen. Dat resulteerde in duurzame en makkelijk te reinigen binnenbekleding, lades onder de stoelen, geïntegreerde kinderzitjes, extra binnenverlichting,ij Bij wie de kinderen reeds het huis uit zijn kan kiezen voor een versie die meer aandacht besteed aan luxe en comfort. Hierin domineren lederaccenten in het stuur en op de pook, lichtmetalen velgen, airco en walnoothouten inlegjes. Op alle versies zijn Mercedes-systemen als COMMAND en Parktronic in optie bestelbaar.

De Vaneo zal met beproefde motoren uit de A-klasse op de markt komen. De drie benzines zijn 1.4 tot 1.9 liter groot en leveren een vermogen van 82 tot 125pk. De diesel zijn 75 tot 90pk sterk.

Mercedes geeft nog geen exacte prijzen op, daarop is het nog wachten tot vlak voor de lancering.