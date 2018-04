Toyota RAV4 nu ook met D4-D

Door: BV

T

oyota’s compacte off-roader, de RAV4, stond tot nog toe enkel met 1.8 of 2.0 benzine in de catalogus. Omdat ruim de helft van alle Sport Utility Vehicles in Europa met een diesel worden verkocht, kiest Toyota er nu voor om de populaire SUV met een herziene D4-D turbodiesel uit te rusten.

Vanaf het najaar dieselt de RAV4 met de vlotte D4-D turbodiesel uit onder andere de Avensis en Corolla en dit zowel in de driedeurs als de vijfdeurs. De 1.8 en 2.0 benzine blijven ongewijzigd in het aanbod. De zelfontbrander gebruikt voor de inspuiting de gemeenschappelijke hogedrukbuis, beter gekend als common rail. Door een turbo met variabele geometrie te monteren zag de motor met inhoud van 2 liter zijn vermogen stijgen tot 116pk bij 4000t/min. Tussen 1.800 en 3.000t/min staan 250Nm paraat.

De RAV4 D4-D zal enkel met de permanente vierwielaandrijving verkrijgbaar zijn. Desalniettemin blijft de SUV in staat de spurt tot 100km/h in 12,1sec af te leggen. Hij haalt een aangename topsnelheid van 170km/h. De dieselmotor zou in zijn nieuwe omgeving genoeg hebben aan 7,1l/100km.