Vernieuwde BMW 3-reeks: sportiviteit en handelbaarheid troef

2002 betekent voor deMW 3-reeks een verfijnde restyling die de verschillende modellen (Compact, berline, Touring, Coupé) meer van elkaar moeten onderscheiden. De hertekende snuit ent zich discreet op de nieuwe 7-reeks. Zo laat hij onder meer zachte welvingen onder de herziene koplampen zien. BMW tekende ook nieuwe bumpers en verplaatste de stootranden. Achteraan vallen de rood/witte lichtblokjes op.

Alle versies van de 3-reeks krijgen voortaan het sportief afgestelde onderstel en stuurinrichting van de Coupé en de Compact. De afstelling staat nu al gekend om zijn dynamische eigenschappen en baanvastheid. De sportieve gerichtheid komt ook tot uiting in de overbrengingen. De optionele sequentiële versnellingsbak laat in de 325i en 330i toe dat geschakeld wordt door middel van hendeltjes op het stuurwiel.

Op motorisch vlak verwelkomen we de nieuwe generatie viercilinder Valvetronic motoren. De 2-liter betekent hierin een belangrijke stap voorwaarts in de veralgemening van de Valvetronic-systeem in de BMW-modellen. De krachtbron ontwikkelt 136pk en 200Nm en zal de 318i, de 318ti Compact, de 318Ci Coupé en 318Ci Cabrio aandrijven. Het verbruik en de schadelijke CO2-uitstoot liggen dankzij de variabele kleplichthoogte lager. Volgens de Europese rijcyclus heeft de motor voldoende met 7,2l/100km.

De beruchte 2-liter diesel ondergaat ingrijpende veranderingen, want - zo luidt het bij BMW - de technische vernieuwing mag ook bij de dieselmotoren niet achterblijven. Concreet betekent dit dat de motor van de 320d en 320td Compact nu 150pk en 330Nm sterk is. Ondanks dergelijk vermogen blijft het normverbruik binnen de perken met slechts 5,5l/100km. Een variant met een gebruikelijker vermogen van 115pk en 265Nm is nieuw en zal de 318d berline aandrijven.

Op de prijzen en een uitgebreide technische fiche moeten we wachten tot september, dan staat de nieuwe 3-reeks in de etalage.