Vernieuwende BMW 7-reeks

Door: BV

D

e nieuwe 7-reeks van BMW zal op tal van vlakken vernieuwen. Het nieuwe vlaggenschip wordt officieel gelanceerd op het Salon van Frankfurt in september. Twee maand later, op 17 november om precies te zijn, zullen in Europa en de US de 735i en 745i als eersten gecommercialiseerd worden.

De 7-reeks breekt qua uiterlijk design definitief met de reeds bestaande modellen. We zagen de Beierse designers reeds experimenteren met de lijn van nieuwe berlines (en dan vooral met de snuit van de 3 Compact), maar voor de 7-reeks kozen ze voor een heel andere aanpak. In tegenstelling tot de vorige modellen heeft deze nieuweling geen ranke en lage snuit meer. Hij pleziert zichzelf met een hogere en ook stompere snoet die in profiel zelfs wat doet denken aan concurrent Audi. Achteraan heeft ook BMW de schoudertjes herontdekt. Ook van de gebruikelijke BMW lichten (zowel voor- als achteraan) is geen sprake meer.

BMW kwam erachter dat de centrale versnellingspook en de conventionele contactsleutel technologisch gezien voorbijgestreefd zijn. Daarom ontwikkelden zij het iDrive concept, ofwel een innoverend concept van bestuurdersgerichtheid en rijgedrag. Het systeem krijgt een hele reeks ongeziene functies, maar tegelijk reduceert en heroriënteert het tal van bedieningselementen. De (weinige) elementen die echt van belang zijn tijdens het rijden werden op en rond het stuurwiel aangebracht. Andere vaak gebruikte basisfuncties kregen een centrale locatie op de boordplank. Nog een item dat zich een stek toeeigent op de middenconsole is het ASSIST systeem. Naast telematica diensten biedt ASSIST een individueel geconfigureerde BMW internet-portal met WAP ondersteuning. Een intuïtief te regelen knop gaat rechtstreeks een dialoog aan met het controlescherm.

Ter gelegenheid van het nieuwe model krijgt de V8-familie een update. De motoren krijgen een variabele kleppentiming (Bi-Vanos), variabele kleplichthoogte (Valvetronic) en, voor de eerste keer, een variabele lengte van het inlaatkanaal. Deze nieuwste technieken inzake motormanagement kelderen het verbruik met zo’n 14% terwijl het vermogen met 14% toenam. De 3.6 (735i) levert een vermogen van 272pk en 360Nm. De 4.4 (745i) ontwikkelt 333pk en 450Nm. Voor de overbrenging levert BMW in primeur een zestrapsautomaat. De compacte automaat gebruikt de Drive by Wire technologie en kan bediend worden door een keuzehendel aan de stuurkolom en door Steptronic-toetsen in de stuurwielrand. De spurt tot 100km/h worden in respectievelijk 7,5 en 6,3 seconden afgehaspeld. In beide gevallen is de top begrensd op 250km/h. Het gemiddelde normverbruik zou de 10,7 en 10,9 liter/100km niet overstijgen.

Voor een doorgedreven veiligheidsgevoel zorgen onder andere de verder ontwikkelde ITS hoofdairbags, nieuwe actieve hoofdsteunen vooraan en het ISIS netwerk. Dat netwerk beheert alle gegevens die betrekking hebben op veiligheid met een gedecentraliseerd intelligent sensor-concept, dat de bediening van alle individuele veiligheidscomponenten activeert. Het systeem is sneller, nauwkeuriger en selectiever.