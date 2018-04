Honda Jazz

Door: BV

et het begin van de zomer heeft Honda in Japan een nieuwe stadswagen gelanceerd. Het kleine ding heet ginds 'Fit' en meet 3,83m bij 1,67m en is 1,52 hoog. Honda besteedde heel wat aandacht aan het design en de veiligheid.

Begin 2002 komt de stadsmus naar ons onder de naam Jazz. Eerder al, van ’84 tot ’86, was er in het sub-compact segment ook een Honda met dezelfde naam. De Jazz heeft vijf deuren en biedt plaats aan maximaal vijf inzittenden en wat bagage.

De Jazz wordt uitgerust met een 1.2 of 1.4 benzine. Beide viercilinders gebruiken een i-DSI techniek, wat staat voor Dual & Sequential Ignition System. Elke cilinder is voorzien van twee bougies, die na elkaar vonken. Dat zorgt voor een efficiëntere verbranding en een schonere uitstoot. Bovendien daalt het verbruik.

In september is de Jazz voor het eerst te zien op het Salon van Frankfurt. Meer informatie volgt.